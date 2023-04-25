Культура

Серия выставок к 550-летию монастыря открылась в Печорах

Новый выставочный проект открылся в Музее истории города Печоры. Он состоит из трех частей и приурочен к празднованию 550-летия Псково-Печорского монастыря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В главном здании разместилась экспозиция акварелей питерского художника Александра Федорова, в сюжетах которых присутствуют разновременные события, реальные объекты, фантазии и размышления над вечными вопросами, рассказали в музее-заповеднике.

«В своих картинах я попытался выразить собственным художественным языком эмоционально-образное представление о времени», – сообщил Александр Федоров во время авторской экскурсии.

В рамках проекта в одном из павильонов Музея истории города Печоры разместилась выставка фотографий и документов из фондов Псковского музея-заповедника, которые дают представление о том, каким был город в 20-30-х годах прошлого века. А в третьем павильоне расположена фотовыставка, посвященная маленьким сельским приходским церквям «У родных святынь».