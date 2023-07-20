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Музей иконописи откроют в башне Святых ворот в Печорах после реставрации

Музей иконописи откроют в башне Святых ворот после реставрации на территории Псково-Печерского монастыря. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

«Завершены работы по укреплению фундаментов, стен и оштукатуриванию фасадов. К празднику Успения Богородицы фасады будут отреставрированы полностью», – рассказали реставраторы.

Продолжатся работы в интерьерах самой башни, в помещениях которой, в 70- е годы прошлого столетия, размещалась иконописная и реставрационная мастерская архимандрита Алипия.

«По благословению митрополита Тихона, в соответствии с согласованным проектом реставрации, в башне будет создан музей иконописи и мастерская», – уточнили реставраторы.