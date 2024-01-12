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Аварийные конструкции Троицкой церкви разобрали в Мелетово

Аварийные конструкции Троицкой церкви 1913 года постройки разобрали в деревне Мелетово Псковского района, перовоочередные противоаварийные работы завершены, сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Псковской области».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение»

Разрешение на проведение работ выдал комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области.

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Троицкая церковь - одна последних, построенных перед революцией. Поставлена рядом с храмом Успения Богородицы XV века на народные деньги, рассказали реставраторы.

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Церковь закрыли в 1930 году. Приход возобновил работу во время Великой Отечественной войны. Окончательно храм закрыли в 1964 году. В 2000-х годах церковь в аварийном состоянии передана Псковской епархии.

В настоящее время памятник архитектуры регионального значения находится в собственности Никандровой пустыни. Вошел в зону ответственности АНО «Возрождение».

Троицкая церковь в Мелётово построена из кирпича, в псевдорусском стиле с элементами модерна.