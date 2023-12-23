Общество

Четыре аварийные главы сняли с Троицкой церкви в Мелетово

В деревне Мелетово Псковского района сняли четыре аварийные главы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделе хранения монументальной живописи Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: Сергей Викторович / «ВКонтакте»

Работы по снятию провели 22 и 23 декабря.

«Работы проходили в сложных условиях и были проведены на высоком профессиональном уровне», - уточнили в отделе.

Заказчиком проведения работ выступает АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)». Финансирование осуществляется за счет Минкульта России.

Напомним, церковь Живоначальной Троицы возведена рядом с древним Успенским храмом в 1914 году. Троицкая церковь в Мелетово построена из кирпича с элементами модерна. Четверик венчает декоративное пятиглавие.