Общество

Противоаварийные работы начались в церкви Троицы Живоначальной в Псковском районе

Первоочередные противоаварийные работы началась в церкви Троицы Живоначальной в деревне Мелетово Псковского района. Об этом сообщает комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области.

На настоящий момент провели демонтаж четырех аварийных главок церкви. Кроме того, в списке запланированных работ значатся расчистка внутреннего пространства от строительного мусора и грязи и обустраивание временного крепления металлических балок балкона.

Работы планируется завершить до 1 марта. Заказчиком работ выступает автономная некоммерческая организация «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Напомним, святое место возведено рядом с древним Успенским храмом в 1914 году.

Церковь Живоначальной Троицы построена из кирпича в псевдорусском стиле с элементами модерна.