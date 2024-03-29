Совещание по реставрации церковных объектов прошло в Псковской епархии

Выездное совещание по реставрации церковных объектов провел митрополит Наро-Фоминский Никандр с председателем Финансово-хозяйственного управления Русской Православной Церкви прошло в Псковской епархии 28 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе епархии.
Фото: монах Антоний (Воеводин)
Вместе с митрополитом Псковским и Порховским Арсением владыка Никандр осмотрел объекты реставрации на территории Псковского Епархиального управления, Свято-Троицкого кафедрального собора, Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, а также ознакомился с объектами инфраструктуры молодежного образовательного кластера и Псково-Печерской духовной семинарии на территории Паломнического Центра обители.