В Псковской области на родине Патриарха Тихона отметят день его прославления в лике святых

По благословению епископа Великолукского и Невельского Варнавы ежегодный праздник, день прославления Патриарха Тихона в лике святых, будут отмечать 9 октября, в день прославления Святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России, на его родине - в деревне Клин Куньинского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Великолукской епархии.

С 2026 года торжества включают не только традиционный крестный ход из Куньи в Клин участников Дней православной культуры и Литургию, но и встречу-воспоминание «Пусть возрождения святыни: летопись храма Воскресения Христова», братскую трапезу, выставку, экскурсионную и культурную программу. Специально к мероприятию Паломническим центром при храме в деревне Клин подготовили сувениры и полиграфическую продукцию.

В программе приходского праздника 9 октября заявлены:

8:00 — начало Крестного хода от храма Святителя Тихона, Патриарха Всероссийского, в посёлке Кунья до храма Воскресения Христова в деревне Клин участников Дней православной культуры, педагогов и учащихся из г. Великие Луки и п. Клин, братии Святогорского монастыря и паломников.

8:30 — начало богослужений в храме Воскресения Христова. Божественную литургию возглавит епископ Великолукский и Невельский Варнава в сослужении духовенства Великолукской епархии и братии Свято-Успенского Святогорского монастыря, подворье которого действует в д. Клин.

После богослужения на прихрамовой территории начнётся Братская трапеза с наваристой кашей, горячим чаем, пирожками и клинскими яблоками;

На территории Дома-музея Патриарха Тихона д. Клин после Литургии запланирована встреча-воспоминание «Путь возрождения святыни: летопись храма Воскресения Христова». Гости праздника узнают, как самоотверженно восстанавливали храм из небытия. В непростые годы стены поднимали из руин не только молитвенники и благотворители, но и педагоги. Учителя приезжали в Клин вместе со своими учениками, совмещая тяжелый физический труд с живой просветительской работой. В режиме «открытый микрофон» у каждого гостя будет возможность поделиться своей личной историей, связанной с храмом.

Отметим, что с начала возрождения духовной жизни на погосте Клин именно к 9 октября, дню прославления Патриарха Тихона в лике святых, были приурочены важнейшие события. Так 9 октября 1995 года при большом стечении верующих тщанием Великолукского благочинного архимандрита Сергия (Стурова) и спонсоров на храм установили купол с крестом, изготовленные по заказу Фонда Патриарха Тихона. 30 лет назад, 9 октября 1996 года, освятили и установили крест на восстановленную колокольню. Первое богослужение в возрождаемом храме Воскресения Христова совершили в 1998 году с участием трёх архиереев Русской Православной Церкви.

В этом году праздник на родине Патриарха Тихона в д. Клин 9 октября откроет традиционные Дни православной культуры «Покровские вечера», которые проводятся Управлением образования г. Великие Луки и Великолукской епархией. Крестный ход педагогов и школьников 9 октября стал традицией с момента организации первых Дней православной культуры.