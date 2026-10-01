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Память мучениц Софии и Ирины чтут сегодня православные

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В этот день православная церковь отмечает память двух мучениц — Софии и Ирины, живших в Египте в 3 веке. Они были казнены во времена императора Аврелиана.

На Руси в этот день было принято собирать и сушить шиповник. Считалось, что полезны только те ягоды, которые собраны после дня Арины (Ирины).

Плоды шиповника использовали и в кулинарных, и в лечебных целях. Например, из него готовили витаминные напитки, которые применяли для укрепления иммунитета. Из ягод варили варенье, кисель, делали желе, мармелад, повидло. Популярен был чай из плодов рябины и шиповника.

На Арину наблюдали за журавлями. Если они начинали улетать в теплые края, то на Покров ждали первых серьезных морозов. Если журавлей в этот день видно не было, то считалось, что до Артемьева дня ни одному морозу не бывать. Птицам, улетающим на юг, вслед кричали: «Колесом дорога!», — чтобы они по весне вернулись домой.

Всего в народном календаре три праздника, посвященных Арине. На Руси так и говорили: «Три Арины в году живут». Первую Арину, апрельскую, называли «урви берега»; вторую, майскую, — «рассадница»; а третью — «шиповница» и «журавлиный лет».

По этому дню судили о погоде 1 апреля. Также наблюдали: если бурьяны высоки — зимой будет много снега, пишет calend.ru

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