Духовенство Великолукской епархии отметило престольный праздник иконы «Призри на смирение» в деревне Махново

Духовенство Великолукской епархии провело соборную Литургию и крестный ход в честь дня иконы Богородицы «Призри на смирение» в деревне Махново Бежаницкого округа в единственном на территории Псковской области храме, который посвящен данной иконе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Великолукской епархии.

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Настоятель храма архимандрит Макарий (Швайко) возглавил праздничную Божественную Литургию. Ему сослужили настоятель кафедрального собора Святой Троицы города Невель митрофорный протоиерей Пётр Нетреба, настоятель Свято-Успенского Святогорского монастыря поселка Пушкинские Горы игумен Василий (Бурков), благочинный Опочецкого церковного округа протоиерей Николай Ильницкий, благочинный Святогорской обители иеромонах Савва (Овчинников), скитоначальник мужского скита в деревне Столбушино иеромонах Иона (Фалько), а также настоятели храмов Великолукской епархии и братия Святогорского монастыря. Диаконский чин возглавил иеродиакон Нил (Миронов), клирик храма в деревне Махново. После Литургии и крестного хода архимандрит Макарий поблагодарил духовенство, монашествующих и верующих за участие в торжествах, поздравил причастников и произнес проповедь.

Икона Богородицы «Призри на смирение» явилась в 1400 году на озере Каменном на территории современного Бежаницкого муниципального округа. Псковские летописи зафиксировали знамение от иконы в 1426 году: из правого ока текла кровь. Впоследствии икону перевезли в Псков и поместили в соборном Троицком храме. Церковь установила день празднования образа 29 сентября (16 сентября по старому стилю) в память этого перенесения. Исторические источники перестали упоминать древний оригинал иконы в XIX веке. В настоящий момент два древних списка этой иконы находятся на территории Украины.

Троицкий кафедральный собор Псковского Кремля хранит список с иконы. Образ ранее служил келейной иконой архимандрита Иоанна (Крестьянкина) в Псково-Печерском монастыре, затем его перенесли в Сретенский храм обители, а впоследствии — в Троицкий собор Псковского Кремля. Верующие возвели храм в честь иконы Богородицы «Призри на смирение» в деревне Махново в 2017 году, и пять лет назад его освятили великим чином. До занятия должности настоятеля храма в Махново архимандрит Макарий (Швайко) 20 лет руководил Свято-Успенским Святогорским монастырем в поселке Пушкинские Горы.