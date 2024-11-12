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Псковские реставраторы разрабатывают эскизы восстановления Рождественского храма в Малах

Архитекторы из Санкт-Петербурга совместно со специалистами реставрационной мастерской Псковской епархии подготовили эскизный проект восстановления архитектурного облика позакомарного завершения церкви Рождества Христова в Малах. Об этом сообщили в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»/ Telegram-канал

Проект будет представлен для обсуждения настоятелю храма в Малах протоиерею Леониду Секретарёву и на реставрационном совете. Предварительно реставраторы провели комплексные научные исследования памятников архитектуры Мальского монастыря.

Рождественский храм, памятник архитектуры XVI века, ждёт срочных противоаварийных работ. В ходе исследования обнаружена неизвестная ранее историческая лестница центрального входа в подцерковье, где находится святой источник. Выявлены многочисленные утраты архитектурных элементов.

Разработанный проект противоаварийных работ включает в себя воссоздание утрат, устранение дефектов каменных опорных столбов подцерковья и выполнение других необходимых мероприятий. Смета на проведение противоаварийных работ уже подготовлена.

Мальской Спасо-Рождественский монастырь расположен между Печорами и Изборском. Разновременные храмы монастыря находятся в аварийном состоянии. Архитектурный ансамбль монастыря является объектом культурного наследия федерального значения и охраняется государством.

Автор проекта реставрации — М. Фриновский, руководитель проекта — А. Михайлов, представитель заказчика — И. Кривогорницин, директор ремонтно-реставрационных мастерских Псковской епархии.