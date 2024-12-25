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Выставка рукописных икон открылась в Доме православной молодежи в Пскове

На территории молодежного центра псковской епархии «Трилучье» состоялось открытие выставки работ учащихся школы иконописи «Киноварь, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Все представленные работы были сделаны начинающими иконописцами за пол года обучения.

Участниками выставки стали настоятель Храма Василия Великого на горке протоиерей Андрей (Большанин), иерей Тигрий (Агаджанян), заместитель директора ГАУК ПО «НПЦ по охране памятников», инженер-реставратор Мария Лисенкова.

«Я, честно говоря, не был готов к такому высокому результату. Девушки очень постарались. Я и митрополит Псковский и Порховский Матфей поражены тем, как люди научились за пол года писать иконы для своего уровня», - поделился впечатлениями о встрече настоятель Храма Василия Великого на горке протоиерей Андрей; «В каждой семье нужна писанная икона. Это большая ценность - человек вложил душу, а не купил печатный продукт. К тому же, человек станет познавать богословие, потому что без этих знаний невозможно заниматься подобным ремеслом. И мы открываем путь от искусства к вере. Такие выставки очень важны», - заключил он.

Подобные выставки планируются к проведению раз в полгода. Цель выставок - продемонстрировать промежуточные результаты обучения иконописи.

Данная школа работает при храме Василия Великого на горке, получившая по благословению митрополита Матфея новое помещение в образовательном центре на улице Советской. Это дает возможность присоединиться большему количеству человек к процессу обучения.

Название школа получила в честь красного ртутного красителя киноварь. Это один из самых богатых по составу красителей для росписи икон.

Руководителем школы является матушка Надежда Прокопчук. Она занимается иконописью более 8 лет, имеет профильное образование.

Ранее, 10 января, митрополит Псковский и Порховский Матфей посещал предварительный показ выставки работ, оценил уровень развития местной школы иконописи «Киноварь».

В будущем школу планируют развить в мастерскую с исполнением заказов для главных храмов Псковской области.