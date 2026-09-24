Праздник Каплуновской Казанской иконы Божией Матери отмечают сегодня православные

В конце XVII века в 20 верстах от города Ахтырки Харьковской губернии, в недавно возникшем сельце Каплуновке, на реке Хухре, жил благочестивый священник отец Иоанн Ильич Уманов. В 1689 году ему явился чудотворный образ Богоматери.

Икона Богородицы Казанская (Каплуновская) / «Азбука веры»

8 сентября, в день Рождества Богородицы, он видел во сне старца, который сказал ему, что через три дня к нему придут три иконописца: один 70-ти, другой 80-ти, третий 90 лет. У этого третьего старец приказал взять связку икон, семь верхних возвратить иконописцу, а восьмую, которая будет Казанской, оставить у себя; за это священнику обещаны от Богоматери милость и благодать. После этого сна отец Иоанн постился и ежедневно совершал литургию. На третий день, возвращаясь из церкви домой, он увидел идущих к нему трех престарелых иконописцев. Он пригласил их к себе, радушно принял, затем у старшего взял связку икон, и восьмая, как было во сне предсказано, оказалась Казанской. Иконописцы в благодарность за хороший прием хотели отдать икону даром и едва согласились взять за нее 15 копеек. После этого они продолжали свой путь.

Отец Иоанн Уманов поставил икону у себя в комнате и день и ночь теплил перед ней свечу. В ночь на третье воскресенье он увидел во сне Деву необычайной красоты, Которая, коснувшись его рукой, попросила его вернуть икону в ее церковь.

Церковь в Каплуновке была в честь Рождества Богоматери. Когда отец Иоанн проснулся, келья его была озарена ярким светом. Он собрался с духом, подошел к иконе и увидел, что из глаз лика Богоматери струятся по доске слезы. Он немедленно собрал народ, рассказал о происхождении иконы и о событиях последней ночи, и икона после молебна торжественно была перенесена в храм, где прославилась чудесами. По имени села ее стали звать Каплуновской.

Отец Иоанн долго еще после этих событий служил в селе и утешался все возраставшей славой иконы. Ему же выпала на долю радость видеть то общегосударственное значение, которое икона получила во время войны Карла XII с Петром Великим.

Когда шведский король Карл XII вторгся со своими войсками в Малороссию, Петр, идя к нему навстречу и ища помощи Небесной, вызвал к себе в Харьков отца Иоанна с Каплуновской иконой, которую и оставил при армии. Между тем Карл, добравшись с Мазепой до Каплуновки, расположился там на отдых и занял дом отец Иоанна. Несколько солдат Карла хотели поджечь церковь, но дрова, которыми они обложили храм, не загорались. Карл видел все это из окна и попросил у Мазепы объяснения того, как это люди не могут зажечь храма. Мазепа сказал, что храм, вероятно, охраняет Богоматерь, так как здесь находится Ее икона, признаваемая чудотворной. Шведский король велел привести к себе кого-нибудь из каплуновских жителей. Сыскали одного человека в лесу, и Карл стал расспрашивать его, где стоит Петр с войсками. Тот отвечал, что в Харькове. Затем Карл спросил, тут ли икона Богородицы. Узнав, что она унесена в армию, он сказал Мазепе: «Церкви и без иконы не могли зажечь, а где будет Она Сама, там, наверное, придется нам очень плохо».

Перед началом Полтавского боя Петр приказал носить Каплуновскую икону по рядам русской армии и со слезами молился перед образом. Затем после битвы священник Иоанн с иконой был вытребован в Москву и оттуда уже отпущен с святыней домой. Петр сделал на икону серебряную вызолоченную ризу с драгоценными каменьями и серебряный ковчег.

На киоте этом — надпись: «В сем ковчеге император Петр I по окончании 1709 года с Карлом XII под Полтавой войны, прислал обратно в Каплуновку чудотворный образ Богоматери».

В 1744 году в Харькове составлено повествование о Каплуновской иконе на основании сведений, полученных от священника отца Иоанна Уманова. Позже сюда включены свидетельства о последующих знамениях и исцелениях, бывших от иконы.

Празднование этой иконе совершается еще 8 июля, в день Казанской иконы.

14 июня 2020 года чудотворная Каплуновская икона Божией Матери была передана в дар патриаршему собору в честь Воскресения Христова – главному храму Вооруженных сил Российской Федерации, пишет «Азбука веры».