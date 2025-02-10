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Лауреат премии «Органист года-2023» выступит в Пскове 16 февраля

Концерт органной музыки из цикла «Контрасты эпох» состоится в воскресенье 16 февраля в 17:00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической Церкви в Пскове, сообщили организаторы концерта.

Фото: Храм Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове

В концерте примет участие опытная петербуржская органистка Аида Глухова, выпускница Казанской государственной консерватории им. Н.Г. Жиганова по специальности «Фортепиано» и «Орган», выпускница аспирантуры-ассистентуры кафедры «Органа и клавесина» Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, лауреат премии «Органист года-2023», лауреат всероссийских и международных органных конкурсов.

В концерте «Контрасты эпох» прозвучат музыкальные произведения XVIII-XX веков: германского композитора и органиста эпохи барокко Иоганна Себастьяна Баха, а также французского композитора и органиста XIX-XX века Феликса Александра Гильмана, автора восемнадцати сборников органных произведений «Пьес в различных стилях».

Храм открывается за 45 минут до начала концерта. Посещение концертов рекомендовано для всех категорий слушателей старше 10 лет. Продолжительность концерта 60 минут, без антракта. В начале концерта звучит художественное слово.



По вопросам концертов просьба обращаться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53.



Мероприятие пройдет в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове, по адресу город Псков, улица Плехановский Посад, дом 64.