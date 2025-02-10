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Продолжаются работы по реставрации Сретенской церкви Псково-Печерского монастыря

Работы по реставрации уникального памятника архитектуры — Сретенской церкви, построенной в 1870 году в Псково-Печерском монастыре, продолжаются полным ходом. Помимо своей духовной значимости, эта церковь представляет собой важную инженерную конструкцию, обеспечивающую устойчивость склона монастыря.сообщили в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове ( Псковской области)».

Фото здесь и далее: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове ( Псковской области)»

Как рассказали в сообществе, несмотря на проведённые ранее послевоенные реставрации, проблема с фундаментами осталась нерешённой, что поставило памятник под угрозу разрушения. Сырость стен подклетов, поражение плесенью и износ инженерных коммуникаций только усугубляли ситуацию.

Сегодня реставрационные работы ведутся в полном объёме. Уже разработаны новые уникальные интерьеры, а после завершения всех мероприятий подклеты смогут использоваться как торговые помещения или выставочные пространства. Новые инженерные коммуникации гарантируют безопасную эксплуатацию храма на протяжении многих лет.

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