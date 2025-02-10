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Завершается золочение иконостаса печорской церкви Сорока Севастийских мучеников

Работы по реставрации иконостаса печорской церкви Сорока Севастийских мучеников подходят к концу. Мастера завершают процесс золочения уникальных деревянных резных элементов, который длился около трёх месяцев. В ходе работ пришлось восполнить утраченные части и укрепить хрупкую ажурную резьбу.

Фото: ГТРК «Псков»

Для отделки использовались тонкие листы золота 960-й пробы, что соответствует традициям древнерусской культуры. Процесс золочения требует особого мастерства и точности, особенно когда речь идёт о сложных узорах. Одним из ведущих специалистов проекта является мастер-реставратор Александра Алсанова, выпускница Ленинградского высшего художественно-промышленного училища имени Мухиной. Она специализируется на технике золочения на полименте — сложную технику работы с глиной, где важно добиться идеальной поверхности.

Александра Алсанова подчеркнула сложность процесса: «Главное — не перетереть и не недотереть. Всё зависит от тонкого ощущения. Потом проверяем результат фонариком, чтобы убедиться, что поверхность действительно стала зеркальной».

Иконостас церкви Сорока Севастийских мучеников, возраст которого превышает два столетия, уникален своей двусторонней позолотой. В процессе реставрации мастера удалили несколько слоёв позднего ремонта, включая варварские добавления, и восстановили оригинальное покрытие. Царские врата, которые были повреждены и фактически расколоты надвое, также подверглись тщательной реставрации: трещины были зашиты, утраченные фрагменты воссозданы заново, пишет ГТРК «Псков».

«На каждой створке десятки пластин, каждая из которых имела повреждения, — рассказывает реставратор Гавриил Гельяшенко. — Мы восстанавливали сколы, укрепляли структуру, добавляли недостающие элементы. Пришлось буквально собирать этот шедевр по частям».

Завершающий этап реставрации позволит вернуть иконостасу его былое величие и сохранить его для будущих поколений.