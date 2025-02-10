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В Спасо-Елеазаровском монастыре состоится мастер-класс по обрезке плодовых деревьев

Обрезка и мастер-класс по уходу за плодовыми деревьями будет проходить в Спасо-Елеазаровском женском монастыре 24 и 25 марта.



Фото: Telegram-канал Псковской епархии

Мастер-класс по обрезке деревьев пройдет для сестер обители и паломников, но у людей, не относящихся к монастырю также будет возможность присоединиться. Чтобы потрудиться в саду и/или поучаствовать в мастер-классе в течении двух дней можно приехать с 10 часов утра или с 14 часов дня.

По всем вопросам писать сестрам на WhatsApp: +7(921)323-59-05.