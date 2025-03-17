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На фасадах Троицкого собора в Пскове продолжается установка лесов

Продолжается реставрация Троицкого собора на территории Псковского кремля. В настоящее время продолжается установка лесов на фасадах храма. Проводится укрепление фундаментов, стен и сводов, демонтаж штукатурного слоя со стен и сводов Серафимовского придела, промывка кладки и швов, сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области».

Фотографии: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»

Троицкий кафедральный собор (1699 год) - главное место притяжения в историческом центре Пскова. После начала работ по реставрации вскрылись уникальные артефакты и захоронения, которые веками хранились под стенами и полами собора.

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После реставрации памятник будет оснащен всеми необходимыми инженерными сетями.

Также реставрация проходит в колокольне 1830 года. С 2019 года из-за проблем с финансированием главная колокольня Пскова стояла в лесах. Благодаря поддержке правительства в 2022 году работы были возобновлены. Был отреставрирован шпиль и ярусы звона, частично леса были демонтированы. Продолжаются реставрационные работы по отделке внутренних помещений и прокладке инженерных сетей.