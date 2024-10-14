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Культура

Рисунки на стене и подпольные шахты - что находят во время реставрации псковских памятников

14.10.2024 13:18|ПсковКомментариев: 0

Зачастую интересные открытия совершаются просто во время работы. Причем, это касается не только ученых или археологов. Реставраторы тоже нередко сталкиваются с сюрпризами из прошлого. Псковская Лента Новостей собрала самые неожиданные находки, обнаруженные во время проведения реставрационных работ.

 

Шахта под колокольней

В ходе реставрационных работ в Псковском кремле специалисты обнаружили неизвестную ранее шахту внутри главной звонницы. Тоннель идет со второго яруса колокольни и заканчивается у ее подножия.

Инженеры и археологи выдвинули различные версии о предназначении шахты. Кроме того, под слоем грунта, примыкавшего к стене колокольни со стороны реки Великой, реставраторы обнаружили и другие ранее неизвестные архитектурные объемы.

В настоящее время специалисты завершают укрепление основания колокольни с этой стороны. Работы продолжаются в интерьерах звонницы.

Также реставраторы обнаружили исторические ступени колокольни. Они были заложены керамогранитом. Специалисты удаляют элементы поздних ремонтов конца XX в., укрепляют и штукатурят стены внутри колокольни.

Колокольня Троицкого собора входит в ансамбль Псковского Кремля. В плане Псковских укреплений башня-колокольня значится с 1706 года. Она построена на фундаментах средневековой оборонной башни. По заказу АНО «Возрождение» работы на колокольне начались в 2022 году. Для реставрации выбран облик колокольни, зафиксированный в фотодокументах и чертежах на конец XIX века.

Исторические полы Троицкого собора

Во время реставрации Троицкого собора Псковского Кремля в Серафимовском приделе реставраторы обнаружили под кафельной плиткой, уложенной в XX веке, исторические полы. Они выложены из известняковых плит.

В разных частях придела плиты отличаются по размеру и выполнены из бута, добытого в разных карьерах. Это говорит о том, что полы устраивались не в одно время.

Под древними плитами полов был обнаружен строительный мусор советского периода. Предположительно, кирпичи были уложены для выравнивания плит разного размера.

В планах реставраторов - удалить позднюю плитку, чтобы возвратить первоначальный уровень пола из исторического материала.

Троицкий собор, четвертый по счету, был заложен в 1682 году на том же месте, где стояли предыдущие храмы. Строительство было завершено в 1699 году.

Фрески Снетогорского монастыря

В этом году в Снетогорский монастырь вернулись после реставрации фрагменты фрески «Апокалипсис». В ноябре 2015 года фреска случайно была обнаружена при проведении реставрационных работ по замене кровли собора Рождества Богородицы. При попытках убрать от монументальной живописи накопившийся мусор, фреска осыпалась и распалась на тысячи мельчайших фрагментов.

Для спасения обнаруженных росписей были приглашены художники-реставраторы бригады имени В.Д. Сарабьянова. Московские специалисты очистили росписи от мусора и сделали противоаварийное укрепление стенописи. Также они собрали все осыпавшиеся фрагменты росписей в коробки с указанием места их обнаружения и передали в Псковский музей-заповедник.

Специалисты музейной мастерской по реставрации фрагментов монументальной живописи проделали ювелирную работу, чтобы каждый мельчайший фрагмент отделить от мусора, очистить, провести дезинфекцию. Даже удалось подобрать некоторые фрагменты и склеить между собой.

По программе АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова и Псковской области» к 2024 году был подготовлен комплексный проект реставрации собора Рождества Богородицы Снетогорского монастыря, включающий реставрацию фрески «Апокалипсис». В связи с этим фрагменты фрески были переданы монастырю.

Также по заказу АНО «Возрождение» в монастыре были проведены комплексные научные исследования архитектурного ансамбля и монументальной живописи. Реставраторы сделали пробные раскрытия монументальной живописи, которая находится под побелкой. Были проведены физико-химические исследования красочного слоя для определения методики дальнейшей реставрации.

Собор Рождества Пресвятой Богородицы (1311 г.) - главная святыня Снетогорского монастыря. Расписан фресками в 1313 году. Живопись является самым ранним на сегодняшний день памятником древнерусской монументальной живописи псковской художественной школы. Под слоем побелки фрески были обнаружены в 1909 году. С этого времени ведутся реставрационные работы.

Граффити в башне Псково-Печерского монастыря

Во время реставрации башни Верхних решеток Псково-Печерского монастыря были обнаружены выполненные три столетия назад графические рисунки.

Рисунки пушек, человечков, герба России с двуглавым орлом, кораблей сделаны, предположительно, кем-то из стрельцов Петровского гарнизона, охранявших монастырь-крепость. Датируются приблизительно 1701 годом. Это 40 квадратных метров.

Несмотря на то, что с современной точки зрения, это акт вандализма (кто-то нацарапал эти надписи и рисунки на штукатурке), фрагменты решено было сохранять, так как это тоже история памятника и эпохи. Реставраторы их укрепили и выполнили отбортовку.

Башня верхних решеток - оригинальная водопропускная башня XVI-XVII в.в., значительный памятник самобытного оборонного зодчества псковской школы и памятник псковской реставрационной школы 1960- х годов XX в.

Заложенный вход в храме Мальского монастыря

Во время комплексных научных исследований храмов Мальского монастыря, которые проводят архитекторы из Санкт-Петербурга совместно со специалистами реставрационной мастерской Псковской епархии, был обнаружен заложенный вход в подклет четверика церкви Рождества Христова.

Каменный свод, ступени и деревянная колода дверного проема - это только первые открытия  заложенных в позднее время исторических объемов храма. Одна из целей исследований реставраторов - выявление подземных объемов и строительных конструкций наиболее древней части церкви.

Мальской Спасо-Рождественский монастырь — мужской православный монастырь в Печорском районе. Возник как место иноческого жилья в XV веке на берегу Мальского озера. Расположен в 18 км к юго-востоку от Псково-Печерского монастыря, близ деревни Малы. Разновременные храмы, берущие свое начало в середине XV века, находятся в аварийном состоянии.

Фрагменты раннего храма

Во время археологических исследований церкви Николы со Усохи были открыты фрагменты более раннего храма - Варвары на Усохе.

До сих пор не было точно известно местоположение этой церкви. Она была построена в 1421 году и упразднена в конце XVIII века. В раскопе обнаружены участок пола, фрагмент западной стены и многочисленные фрагменты зеленополивного лемеха, покрывавшего купол церкви.

Также был найден первоначальный престол храма начала XVI века. Кроме того, в ходе исследования обнаружена заглубленная под пол церкви двухкамерная постройка. Она находится в северо-западном углу четверика. Особенность в том, что она была заложена одновременно со строительством храма, но так и не была завершена и вскоре засыпана. Такой объект в псковских средневековых храмах встречен впервые.

Церковь Николы со Усохи - памятник архитектуры Псковской школы зодчества XV-XVI веков, расположен в центре города на одной из главных улиц - Советской. Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

По материалам открытых источников

Фото из ТГ-канала АНО «Возрождение объектов культурного наследия в г. Пскове»

Теги: #реставрация #находки
Источник: Псковская Лента Новостей
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