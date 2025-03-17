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Страстная пятница наступила у православных христиан

Великая пятница (Великий пяток) — пятница Страстной недели — наступила 18 апреля. Этот день посвящен воспоминанию святых «спасительных страстей» Иисуса Христа: осуждению на смерть, крестных страданий и смерти, снятию с креста тела и его погребению.

Фото: Ярослав Шувалов / Псковская епархия

На утрени (которая традиционно служится вечером в Великий четверг) посреди храма читаются «12 Евангелий святых страстей Христовых», избранных из всех четырех евангелистов, повествующих о страданиях Спасителя.

Во время чтения Евангелия верующие стоят с зажженными свечами, показывая этим с одной стороны то, что слава и величие не оставили Господа и во время его страданий, а с другой стороны — любовь к своему Спасителю, пишет calend.ru.

Литургии в Великую пятницу не бывает, совершаются Царские часы. Вечерня совершается в третьем часу дня, в час смерти Иисуса Христа на кресте, в воспоминание снятия с креста тела и его погребения.

На вечерне, при пении тропаря, священнослужители поднимают плащаницу (изображение Христа, лежащего во гробе) с престола, как бы с Голгофы, и выносят ее из алтаря на середину храма в преднесении светильников и при каждении фимиамом.

Вечером Великой пятницы принято ставить опару для пасхальных куличей. Также в Страстную пятницу верующие соблюдают строжайший пост - можно есть только хлеб и пить воду.