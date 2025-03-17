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Митрополит Матфей совершил Пасхальное богослужение в кафедральном соборе Пскова

Митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил торжественное Пасхальное Богослужение в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова в ночь с 19 на 20 апреля 2025 года, в праздник Светлого Христова Воскресения, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Матвей Елисеев

Его Высокопреосвященству сослужили: клирик кафедрального собора протоиерей Артемий Лутченко с соборным духовенством, насельники Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря игумен Августин (Заярный) и иеромонах Иоанн (Князев). Богослужебные песнопения исполнил Архиерейский хор под управлением Марии Быковой.

За торжественным богослужением в Пасхальную ночь в кафедральном соборе молились многочисленные прихожане, православные псковичи и паломники.

После пения праздничных стихир митрополит Матфей зачитал огласительное слово на Святую Пасху святителя Иоанна Златоустого.

По отпусте Литургии Владыка митрополит огласил Пасхальное послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и обратился ко всем собравшимся с Архипастырским словом.