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Водить хороводы принято в третий день Светлой седмицы

23.04.2025 07:00|ПсковКомментариев: 0

Хороводница, известная также как Светлая среда, отмечается 23 апреля. В этот период празднование Пасхи достигает своего апогея: богослужения, крестные ходы и народные гуляния гармонично сочетаются, создавая атмосферу торжественности и духовного подъема.

В среду наши предки наслаждались шумными гуляньями с танцами и хороводами, что и дало этому дню его название. Особенно этот праздник был любим молодежью, где девушки и парни присматривали себе пару.

Те, кто уже обрёл семью, в этот день пекли ещё одну партию куличей и красили яйца, чтобы раздать их сиротам и беднякам. Верующие считали, что щедрая помощь неимущим в среду Светлой седмицы принесет им счастье и удачу в наступающем году, пишет lenta.ru.

Кроме того, эту среду называли Градовой. Название связано с запретом выходить на поле и заниматься работой во время Пасхальной недели. По поверью, ослушание этого запрета могло привести к тому, что град погубит весь урожай.

Источник: Псковская Лента Новостей
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