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Избегать тяжёлой работы советует в Светлый четверг народный календарь

В этом году Светлый четверг выпадает на 24 апреля. На Руси этот день стал праздником, где церковные традиции переплетаются с языческими. Его посвящали поминовению усопших, отсюда и название — Навский четверг, или Пасха мёртвых. Слово «навский» происходит от «навь» — так называли мир духов в язычестве.

В этот день было принято вспоминать покойников, но только хорошими словами. Двери жилища держали отворенными, чтобы души родичей могли зайти в гости. По этой же причине дом обязательно приводили в порядок: это было частью задабривания духов.

Стоит сказать, что Церковь не одобряет следования языческим традициям и суевериям. Тем более что для поминовения покойных существует Радоница. В этом году она приходится на вторник, 29 апреля. Так что, если вы хотите следовать православным уставам, вместо отпирания дверей в Светлый четверг посетите храм и поставьте свечи за упокой.

Стоит также отстоять службу, ведь во время Пасхальной седмицы можно полюбоваться артосом и открытыми Царскими вратами. Артос — это белый хлеб, символизирующий Спасителя. Он находится в храме в течение всей Светлой седмицы. А Царские врата — это двустворчатые двери, ведущие в алтарную часть храма. Они символизируют двери в Царствие Небесное. После Пасхи их держат отворенными, так как Иисус искупил грехи человечества и открыл верующим путь в Рай.

Итак, посвящать Светлый четверг мертвым не стоит: оставьте это для Радоницы. Вместо этого уделите внимание пожилым людям и нуждающимся. Окажите им посильную помощь, ободрите своей компанией, подарите им куличи и яйца-крашенки. Это богоугодное занятие, а Церковь одобряет благие дела, особенно во время Светлой седмицы, пишет news.ru.

Стоит также:

посетить богослужения;

встретиться с близкими, устроить чаепитие;

браться за новые дела (Светлая седмица — время новой жизни).

Пост официально завершен, а потому продолжать говение запрещается. Среди других предостережений на Светлую седмицу: