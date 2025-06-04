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Божественная литургия состоится в псковском храме Александра Невского в День ВДВ

Божественная литургия состоится в эту субботу, 2 августа, в день пророка Илии, покровителя Воздушно-десантных войск, в храме святого Александра Невского города Пскова, сообщили в официальной группе храма в соцсети «ВКонтакте».

Литургию возглавит епископ Сергей, ранее руководивший Великолукской епархией. Встреча архиерея и божественная литургия в 9:00.

Помимо этого, в храме в этот день в 8.00 начнется молебен о воинстве, в 8.30 часы. В 18.00 всенощное бдение, в 20.15 молебен о восстановлении мира.

День Воздушно-десантных войск установлен в 1930 году в СССР в честь ВДВ ВС СССР. Отмечается ежегодно 2 августа.