В Мальском монастыре Печорского района состоялось выездное заседание по реставрации

В Мальском монастыре состоялось выездное заседание с обсуждением предложений по проекту реставрации церкви Рождества Христова XVI века, выполненному по заказу АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)», сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО.

Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)»

В работе приняли участие автор проекта реставрации М. Фриновский, директор Реставрационно- строительных мастерских Псковской епархии И. Кривогорницин, древнехранитель Псково-Печерского монастыря О. Антоний (Воеводин), настоятель храма протоиерей Леонид Секретарев.

Одним из особо значимых элементов храма, предложенных к сохранению и приспособлению, является неиссекаемый святой источник. Он выходит на поверхность внутри храма, в подклете. Есть версия, что храм изначально строился именно над этим источником, и он служил Крещальной купелью.

Проектом предложено обустроить помещение Крещальни с возможностью восстановления исторического центрального входа в подклет. Напомним, что исторический вход был заложен в один из строительных периодов. Обнаружен реставраторами во время предпроектных работ.

Автором проекта реставрации было высказано предположение о возможных дальнейших открытиях, которые ожидают реставраторов при работе с уникальным памятником архитектуры XVI века. Одно из вероятных- обнаружение место погребения основателя монастыря Онуфрия Мальского в изучаемых объемах храма.



️Проект противоаварийных работ разработан в соответствии с поставленной задачей и 73 Федеральным законом и под контролем органа охраны.



️Монастырь расположен между Печорами и Изборском. Разновременные храмы, берущие свое начало в середине XV века, находятся в аварийном состоянии.



️Мальской Спасо-Рождественский монастырь — мужской православный монастырь в Печорском районе. Возник как место иноческого жилья в XV веке на берегу Мальского озера. Расположен в 18 км к юго-востоку от Псково-Печерского монастыря, близ деревни Малы.



️Архитектурный ансамбль монастыря является объектом культурного наследия федерального значения и охраняется государством.