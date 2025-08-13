Церковь / Новости епархии

Студенты Псково-Печерской духовной семинарии приняли участие в форуме «Открытие»

С 7 по 13 августа студенты Псково-Печерской Духовной семинарии во главе с проректором приняли участие в форуме «Открытие», который прошел в рамках молодежного форума «Истоки» в музейно-храмовом комплексе «Новый Херсонес» в Крыму, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

Фото: Псковская епархия

В форуме приняли участие 160 студентов из 30 Духовных семинарий Русской Православной Церкви. Псково-Печерскую Духовную семинарию представили 10 семинаристов и проректор по воспитательной работе иерей Андрей Кичайкин.



Участники форума обсудили вызовы современного времени, узнали, как работать с молодежной аудиторией, освоили некоторые медиа инструменты и проектные подходы. Цель этого – научиться наиболее широко и плодотворно проповедовать в российском обществе православную веру, традиционную культуру и любовь к Отечеству.

Форум стал площадкой для общения с выдающимися деятелями культуры, медиа и духовенства. Ребята встретились с митрополитом Тихоном (Шевкуновым), главным редактором телеканала «RT» Маргаритой Симоньян, председателем правления ПАО «Сбербанк России» Германом Грефом, настоятелем храма Живоначальной Троицы города Москвы протоиереем Андреем Ткачёвым. Одним из ключевых событий программы стала поездка в «Артек», где семинаристы познакомились с технологиями проектирования смен, подготовки вожатых и педагогическими методиками.



Итогом работы стала разработка 15 проектов, объединённых в три направления: культурные инициативы, медиапроекты и просветительские форматы.