Начался ремонт часовни на территории Псковской областной больницы

На территории Псковской областной больницы начался капитальный ремонт исторического здания часовни, в котором долгое время располагался морг, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии. Теперь там планируется открытие храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».

Фото: Псковская епархия

Отдел по больничному служению приглашает всех неравнодушных принять участие в разборке внутренних перегородок и демонтаже поздних пристроек к часовне, чтобы можно было приступить к созиданию дома Божия.

«Работа пыльная – нужно разбивать кувалдой временные стены, выламывать доски потолка, отбивать перфоратором плитку со стен, выносить строительный мусор. Пожалуйста приходите в рабочей одежде и не забудьте перчатки! На часовне постоянно работаю два строителя, но работы много, и любая помощь в рабочее время очень нужна», – сообщают кураторы ремонтных работ.

Адрес: Псков, улица Малясова, 2.