Церковь / Новости епархии

Православные чтят Усекновение главы Иоанна Предтечи 11 сентября

11.09.2025 08:20|ПсковКомментариев: 0

Православные христиане вспоминают гибель пророка Иоанна Предтечи, который предсказал пришествие Мессии и крестил в водах реки Иордан Иисуса Христа 11 сентября (29 августа по старому стилю). 

«Бренный сосуд Иоанна повержен был на землю, — говорит Иоанн Златоуст, — но немерцающий светильник его души облистал ярким светом веры и находящихся во аде». Светильник его духа блистает и нам, во тьме земной жизни сущим. Иоанн Предтеча по кончине, сошед во ад, проповедовал праведникам ветхозаветным грядущее разрешение их от уз явлением Христа Спасителя. Он исшел из ада со Христом по Воскресении Христовом и сподобился многих венцов на небе как девственник, как пустынник, как проповедник покаяния, как пророк, как Христов Предтеча и Креститель и, наконец, как мученик. Обезглавленное тело праведника с честью погребли его ученики близ Самарии вместе с пророками Елисеем и Авдием. Блаженная же глава его, претерпевшая поругание от безумной Иродиады, со временем явилась в славе, и свет этой славы уже не могло затмить ничто в мире. И Церковь поет: «Ирод безумный отсекает главу Предтечи, Христос же содевает его, яко Крестителя, главу Церкви, веры сиянием и проповедью о явшемся в мире Спасителе...», - написали в Telegram-канале Псково-Печерского монастыря.

11 сентября в память святого Иоанна Предтечи проходят богослужения и соблюдается строгий пост, как выражение скорби о насильственной смерти Крестителя. В храмах читается отрывок из Евангелия от Марка (Мк., 6:14-30) во время Божественной литургии. Верующие же соблюдают дневной пост - нельзя есть мясо, рыбу и молочные продукты.

В старину в этот день не ели ничего круглого и не брали в руки косу, топор, чтоб не оскорбить этим память мученической смерти Крестителя. Постились даже если праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи приходился на воскресенье.

Источник: Псковская Лента Новостей
