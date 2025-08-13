Церковь / Новости епархии

Икону Божией Матери «Неопалимая Купина» чтит церковь сегодня, 17 сентября, сообщается в Telegram-канале Псково-Печерского монастыря.

Фото: Псково-Печерский монастырь / Telegram

Одним из ветхозаветных прообразов, указывавших на Богоматерь, была неопалимая купина — тот куст, который Моисей видел горевшим в огне, но не сгоравшим. Эта купина знаменовала собой непорочное зачатие Богоматерью Христа от Духа Святого.

Благочестивое христианское усердие постаралось закрепить в художественном образе эту мысль, и отсюда возникла икона «Неопалимой Купины».

«Неопалимая Купина» изображается иногда в виде объятого пламенем куста, над которым возвышается видимая от пояса Богоматерь с младенцем на руках. Это изображение редко.

Гораздо чаще изображается восьмиугольная звезда, окружающая Богоматерь.

Звезда составлена из двух четыреугольников. Один окрашивается в красный цвет — во образ пламени, другой, напоминая зелень таинственного куста, — в зеленый. В углах иконы — четыре символа, упоминаемые в Апокалипсисе Иоанна Богослова: человек, лев, телец и орел, а также архангелы с теми символами, какие усваивает им церковное предание, — Михаил с жезлом, Рафаил с алавастром, Уриил с огненным мечом, Селафиил с кадилом, Варахиил с виноградным гроздием и Гавриил с ветвью благовестия. В руках Пречистой Девы помещается еще иногда, кроме Младенца, лествица, прислоненная верхним концом к плечу Богоматери — знамение того, что Она возвела человечество от земли на Небо.