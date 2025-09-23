Церковь / Новости епархии

Мощение плиткой завершают вокруг церкви Николы со Усохи в Пскове

Вокруг церкви Никола со Усохи в Пскове продолжается благоустройство, сообщили Псковской Ленте Новостей в автономной некоммерческой организации «Возрождение объектов культурного наследия в г. Пскове ( Псковской области)».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в г. Пскове ( Псковской области)»

Завершается мощение декоративной плиткой территории вокруг храма. Выполняется облицовка камнем бетонных конструкций, поддерживающих подпорные стены в местах понижения грунта. Выполнен монтаж мраморной плитки на ступени, ведущие к храму. Выполняется отмостка из булыжника вокруг храма. Устроена гидроизоляция.

Установлена стропильная система из бруса, обработанного специальными антибактериальными и противопожарными составами. Завершается устройство обрешетки. Ранее была завершена замена кровельного покрытия над четвериком и алтарной частью храма. Оштукатурены и покрашены фасады и стены внутри четверика.

Памятник архитектуры XV-XVI в.в. федерального значения, входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Реставрируется по проекту, утвержденному в Министерстве Культуры РФ, с использованием исторических чертежей и исследовательских материалов Ю.П. Спегальского.

«Проведено тестирование наружных коммуникаций. Работы выполнены в хорошем качестве. Следующим этапом станет подключение к внутренним сетям. Работы идут в хорошем, бесперебойном темпе Одно из значительных и интересных возвращений исторического облика храму можно будет наблюдать в ближайшее время: изменится входная группа в памятник архитектуры. Раскрыто крыльцо. В ходе перестроек оно было заложено и закрыто, служило долгие годы подсобным помещением. Реставраторы по проекту архитектора Евгения Иванова удалили позднее заполнение, сделали открытую паперть, которая имеет завершение в виде двух колонн», - отметили в организации.