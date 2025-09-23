В Псково-Печерском монастыре простились с иеромонахом Авениром

21 октября в Псково-Печерском монастыре простились с новопреставленным иеромонахом Авениром (Осауленко). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в обители.
Фото иеродиакона Симеона (Кивайло)
Отпевание в Михайловском соборе возглавил митрополит Псковский и Порховский Матфей. Его высокопреосвященству сослужили: благочинный обители иеромонах Прохор (Андрейчук) с братией и гостями в священном сане.
Проститься с отцом Авениром собрались также многочисленные прихожане, паломники, студенты Псково-Печерской духовной семинарии.
Напомним, иеромонах Авенир (Осауленко) скончался на 48-м году жизни 18 октября. В монастыре отец Авенир руководил Паломнической службой и сырными пещерами. Был одним из ведущих программы «Пастырь» в эфире радио «ПЛН FM».