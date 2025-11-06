Церковь / Новости епархии

День памяти великомученика Димитрия Солунского отмечают православные

Святой великомученик Димитрий Солунский был сыном римского проконсула в Фессалониках. Его родители были тайными христианами.

Димитрий уже достиг совершеннолетия, когда умер его отец. Император Галерий Максимилиан, вступивший на престол в 305 году, вызвал юношу к себе и, убедившись в его образованности и военно-административных способностях, назначил на место отца проконсулом Фессалоникийской области. Главная задача, возложенная на молодого проконсула, состояла в обороне города от варваров и истреблении христианства.

Приняв назначение, Димитрий вместо того, чтобы устраивать гонения и казни христиан, стал открыто учить жителей города христианской вере и искоренять языческие обычаи и поклонение идолам.

Когда Максимилиан узнал, что вновь назначенный им проконсул — христианин, и многих римских подданных обратил в христианство, гневу императора не было предела. Возвращаясь из похода в Причерноморье, он решил вести армию через Фессалоники, чтобы расправиться с солунскими христианами.

Узнав об этом, Димитрий заблаговременно повелел раздать свое имение нищим, а сам предался посту и молитве, готовя себя к принятию мученического венца. Император вошел в город, и Димитрий перед ним смело исповедал себя христианином и обличил неправду и суетность римского многобожия. Максимилиан приказал заключить исповедника в темницу.

На рассвете 26 октября (8 ноября по новому стилю) 306 года в подземную темницу святого узника явились воины и пронзили его копьями. Тело святого великомученика Димитрия было выброшено на съедение диким зверям, но солунские христиане взяли его и тайно предали земле.

При святом равноапостольном Константине над могилой святого Димитрия была воздвигнута церковь. Сто лет спустя, при строительстве нового величественного храма, на этом месте были обретены нетленные мощи святого мученика.

На Руси почитание святого Димитрия Солунского началось сразу же после Крещения. В его честь строились храмы и монастыри. На иконах он изображается в воинском облачении, с копьем и мечом.

Суббота перед 8 ноября называется Димитриевской родительской субботой, днем поминовения усопших, пишет calend.ru.