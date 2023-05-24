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Третьяковская галерея отказалась отдавать РПЦ «Троицу»

Третьяковская галерея отказалась отдавать «Троицу» Андрея Рублева Русской православной церкви. Экспертный совет заявил о «нестабильном» состоянии иконы и рекомендовал повременить с ее вывозом 4 июня, как это планировалось ранее.

В Третьяковской галерее прошло расширенное заседание реставрационного совета, в котором принимали участие эксперты Третьяковки и других музеев.

«Икона "Святая Троица" Андрея Рублева не подлежит выдаче за пределы Третьяковской галереи на праздник Троицы 4 июня сего года из-за сложного и нестабильного состояния, а также непредсказуемости продолжающегося процесса негативных изменений. В настоящий момент икона находится в реставрационной мастерской в процессе неотложной реставрации памятника», — говорится в протоколе заседания.

В РПЦ согласились с тем, что во главе угла «должен стоять вопрос сохранности святыни». По словам главы экспертного совета Московского патриархата по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерея Леонида Калинина, диалог между церковью и музеем идет «в добросовестном ключе» и это говорит о том, что обе стороны понимают огромную ответственность за «великий памятник мирового значения, коим является икона "Троица"».

Калинин заявил, что нужно создать «специальную защитную капсулу, в которой может быть инертный газ, где икона будет прекрасно себя чувствовать, где не будет опасности повреждений, грибков, перепадов температуры и влажности».

Сейчас икона на хранении в Третьяковской галерее в Москве. Затем ожидается встреча директора Третьяковки Елены Проничевой с патриархом Московским Кириллом, на которой детально обсудят условия, которые нужно создать в Троицком соборе лавры. Возвращение «Троицы» поставлено на особый контроль патриарха, подчеркнул Калинин. Однако подробностей того, как будет проходить перевозка и размещение «Троицы», нет, заявили в РПЦ. Также пока отсутствуют детали юридического оформления передачи иконы.

Напомним, 15 мая 2023 года в РПЦ сообщили, что Владимир Путин решил вернуть ей икону «Троица» Андрея Рублева «в ответ на многочисленные просьбы православных верующих». Сейчас икона находится на хранении в Третьяковской галерее в Москве. В течение года икона будет выставлена в храме Христа Спасителя, а затем займет место в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

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В Кремле объяснили передачу РПЦ иконы Рублева «Троица» ее святостью для россиян. «Главным образом речь идет о гуманитарных соображениях», для верующих. Это является большой святыней, укрывать которые в фондах музеев не совсем отвечает чаяниям», — заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

Искусствоведы и специалисты по древнерусскому искусству называют икону «тяжелым больным» и считают, что ее перевозка грозит «полной катастрофой и гибелью». В РПЦ же обещают «хранить «Троицу» не хуже других», сообщает РБК.

Добавим, «Троица», или «Гостеприимство Авраама», — одна из самых известных икон в мире. Авторство Андрея Рублева официально подтверждено.