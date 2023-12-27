Церковь / Новости патриархии

И.о. ректора Таврической духовной семинарии назначен митрополит Тихон

Решением священного Синода РПЦ исполняющим обязанности ректора Таврической духовной семинарии назначен митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов). Об этом сообщается в Telegram-канале Крымской митрополии.

Такое решение принято в связи с прошением митрополита Тихона. Протоиерей Димитрий Гоцкалюк освобожден от должности исполняющего обязанности ректора учебного заведения.

Таврическая духовная семинария является старейшим учебным заведением Крыма. В уходящем 2023 году отметили 150-летие со дня её основания архиепископом Гурием (Карповым), прославленным в лике святителя.

Напомним, 11 октября по решению Синода РПЦ митрополит Тихон (Шевкунов) освобожден от должности главы Псковской митрополии и назначен главой Крымской митрополии.