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Церковный суд Москвы лишил протоиерея Алексея Уминского сана

Церковный суд Москвы постановил лишить протоиерея Алексея Уминского священного сана, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Московской городской епархии РПЦ.

«Тринадцатого января 2024 года состоялось заседание Церковного суда города Москвы по делу протоиерея Алексия Уминского. На заседании в соответствии со статьей 45, пунктом 3 Положения о церковном суде Русской православной церкви признано, что на основании Правила 25-го Святых Апостолов протоиерей Алексий Уминский подлежит извержению из священного сана за нарушение священнической Присяги (клятвопреступление) — отказ от исполнения патриаршего благословения читать молитву о Святой Руси за Божественной литургией», — указано в материале.

Согласно регламенту, решение направили на утверждение патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

«Протоиерей Алексий Уминский был вызван на заседания церковного суда трижды и не являлся без объяснения причин, в связи с чем решение Епархиального суда города Москвы было принято в его отсутствие», — заключили в суде.

Как пишет РИА Новости, в четверг и пятницу Уминский не явился на заседания без объяснения причин, как отмечали в суде, с ним не удавалось связаться.

По решению священноначалия РПЦ, молитву о Святой Руси обязаны читать в храмах во время Божественной литургии.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в среду запретил в священнослужении настоятеля московского храма Живоначальной Троицы в Хохлах протоиерея Алексея Уминского на время рассмотрения его дела в дисциплинарной комиссии совета Московской епархии и освободил его от настоятельства храма. На его место был назначен протоиерей Андрей Ткачев. Указ датирован 3 января.

В мае 2023 года церковный суд столицы постановил лишить священного сана клирика храма святого апостола Андрея Первозванного в Люблино иерея Иоанна Коваля за самовольное изменение текста молитвы о Святой Руси.