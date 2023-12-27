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Депутат Госдумы предложил сделать Пасху и день Святой Троицы выходными

Пасху и день Святой Троицы следует сделать выходными, готовится соответствующий законопроект, заявил депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия — За правду»).

Оба эти праздника приходятся на воскресенье. Речь идет о дополнительном выходном в понедельник.

«День Святой Троицы и Пасха — это не просто праздники, а светлые моменты жизни, наполненные радостью, душевным теплом и семейными традициями. Чтобы сделать эти дни ещё более значимыми, мы готовим и внесем законопроект», — сказал он.

Как считает парламентарий, это позволит каждому провести больше времени с близкими, насладиться теплом и уютом семейного круга, пишет РИА Новости.

«Так мы укрепим традиции, преумножив их смысл для наших детей и будущих поколений», — добавил Дмитрий Гусев.