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Сайт паломнической службы Псковской епархии «Вольный странник» и аккаунты в соцсетях начали работу

Начал работать сайт епархиальной паломнической службы «Вольный странник» vstrannik.ru и официальные аккаунты в соцсетях.

На сайте можно найти информацию обо всех программах службы и познакомиться с расписанием туров. Также есть возможность забронировать поездку онлайн. Для удобства туристов и паломников в ближайшее время начнет работать система безналичной оплаты.

Добавим, что паломническая служба «Вольный странник» создана по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона. Она имеет статус туроператора по Псковской области и является членом Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада Астур.

Экскурсии по Пскову, поездки по святым местам области, необычные форматы путешествий, в том числе исторические квесты и поездки по следам героев книги «Несвятые святые», незабываемые впечатления и радость от встречи с красотой истории, природы и православия - все это ждет вас вместе с «Вольным странником».

Подробнее о работе паломнической службы читайте в ближайшее время на портале Псковской Ленты новостей в интервью руководителя «Вольного странника» Янниса Иорданова.

Контактная информация

http://vstrannik.ru

https://vk.com/vstranniktravel

https://www.instagram.com/volnyj_strannik/?igshid=1uq80nhr6htba

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