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Более 250 добровольцев приняли участие в пятой смене проекта «Волонтеры наследия»

В Печорах завершилась пятая двухнедельная смена проекта «Волонтеры наследия», в рамках которой более 250 добровольцев из 15 регионов России участвовали в восстановлении объектов культурного и исторического наследия Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации.

Волонтеры проекта внесли свой вклад в благоустройство города Печоры, Изборской крепости и Псково-Печерского монастыря: очищали от мха каменные стены, высаживали туи, благоустраивали клумбы, убирали самосевную растительность. Участники проекта работали и на территории Снетогорского монастыря.

Для добровольцев была организована обширная культурно-досуговая программа, в которую вошли экскурсии по Псково-Печорскому монастырю, Изборской крепости, иконописным мастерским. На специально проведенных мастер-классах участники проекта познакомились с секретами по приготовлению козьего сыра, плетению поясов, вязанию сетуских варежек.

В программу также были включены теоретические и практические занятия «Школы волонтёров наследия», спортивные мероприятия.

Отметим, этим летом в Печорах в рамках волонтерского проекта уже побывали сотни добровольцев из Новгородской, Белгородской, Владимирской, Тульской, Рязанской, Самарской областей, республик Мордовии и Камлыкии, а также и других регионов Российской Федерации.

Напомним, проект «Волонтеры наследия» реализуется в рамках программы «Волонтеры культуры» национального проекта «Культура» при поддержке министерства культуры Российской Федерации и направлен на развитие и поддержку добровольческих движений в сфере сохранения культурного наследия.