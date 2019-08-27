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Время - детям: Троицкий собор приглашает на презентацию воскресной школы и группы продленного дня

Одним из ярких событий лета в этом году для десятков псковских детей стали недели, проведенные в летнем лагере Троицкого собора. Бесплатно? Весь день? Займут экскурсиями, мастер-классами, да еще и обедом накормят? Слыша положительный ответ, многие родители не могли удержаться от того, чтобы не процитировать дословно недоверчивого Станиславского. Но первый же день первой смены лагеря развеял все сомнения скептиков. А дальше - по многочисленным просьбам псковичей в соборе и по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона организовали вторую двухнедельную смену. Опыт оказался настолько востребованным и успешным, что в ближайшие недели его решено продолжить.

Какие сюрпризы ждут псковских ребят в Троицком соборе по воскресеньям, как попасть в группу продленного дня и зачем 15 сентября в полдень надо обязательно заглянуть в Дом причта, - читайте в нашем материале.

«Храм - это одна большая семья, здесь всегда помогут и поддержат, и очень важно, чтобы дети не оставались в стороне от приходской жизни, а с юных лет приходили в храм и укреплялись в вере», - говорит кандидат богословия, клирик Троицкого собора отец Антоний Афанасьев, с сентября - куратор воскресной школы Троицкого собора по благословению настоятеля, иеромонаха Алексия (Годлевского).

Уже в ближайшее воскресенье в главном храме города начнутся регулярные занятия для детей в рамках работы Культурно-просветительского центра «Троицкий». В воскресной школе ребята, прежде всего, изучат богослужение, сущность церковных таинств, познакомятся с устройством храма и историей праздников.

Они смогут получить те навыки церковной жизни, которые им не могут дать родители и общеобразовательная школа. Именно в воскресной школе дети приходят к пониманию церкви как семьи, они знакомятся со священнослужителями, с интересными преподавателями, расширяют круг общения со сверстниками и обретают новых друзей.

Помимо изучения основ православного вероучения ученики смогут принять участие в творческих и ремесленных мастер-классах, которые для них будут проводить квалифицированные педагоги, имеющие большой опыт общения с детьми. В плане работы воскресной школы также - паломнические поездки и праздничные мероприятия.

Куратор воскресной школы Троицкого собора отец Антоний Афанасьев: «Занятия воскресной школы будут проходить в трех группах - младшей, средней и старшей, для ребят в возрасте от 5 до 16 лет. Еженедельно по воскресеньям в 10.00 мы будем собираться в Доме причта. Сначала будет проходить занятие со священником собора, затем - участие в утреннем богослужении и совместная трапеза. После этого учеников ждут кружки по интересам».

Еще один детский проект Культурно-просветительского центра «Троицкий», работающего на базе главного собора города, - группа продленного дня, которая также начнет принимать ребят в сентябре. Руководитель группы - Юлия Ермолаева, многодетная мама, педагог с большим стажем, знакомая многим прихожанам храма по работе летнего бесплатного лагеря при Троицком соборе.

Педагог Юлия Ермолаева: «Группа продленного дня будет работать в будние дни с 12.00 до 18.00. Время будет организовано следующим образом: мы будем встречать детей в Доме причта в течение часа. После обеда отправимся на прогулку. Затем - выполнение домашнего задания, занятия в кружках, экскурсии и интересные встречи. Ребят также ждут интересные конкурсы, викторины, в свободное время они смогут поиграть в настольные игры».

С детьми будут работать опытные педагоги и священнослужители. Ребята будут разделены на две группы численностью не более 20 человек - младшую (ученики 1 и 2 классов) и старшую (учащиеся 3, 4,5 классов включительно).

Все занятия с ребятами будут организованы на безвозмездной основе (включая обед!). Так что единственной заботой родителей останется привести ребенка в середине рабочего дня в Кремль, Дом причта.

Записаться в воскресную школу и группу продленного дня Троицкого собора очень просто: достаточно заполнить соответствующее заявление. Сделать это можно будет 15 сентября, в 12.00 в Доме причта (2 этаж): в это время здесь ждут всех в гости на презентацию Воскресной школы собора и группы продленного дня. Вы сможете познакомиться с педагогами и более подробно узнать о том, как будет организована работа школы, какие кружки смогут посещать дети, в каком формате будут проходить занятия. Также все желающие смогут задать вопросы руководителям направлений.

Более подробная информация - по тел. 8-911-367-31-35 (Юлия Юрьевна), а также в группе воскресной школы во ВКонтакте.