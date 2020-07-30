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Участник группы «Ленинград» выступит на онлайн-концерте проекта «Добровольцы культуры»

В рамках проекта «Добровольцы культуры», который реализуется в Псковской области на средства президентского гранта, проводится серия онлайн-концертов «В окрестностях Печор». Сегодня, 31 июля, состоится трансляция концерта, в котором примут участие многочисленные местные группы и солисты, а также Александр Ежов - аккордеонист-виртуоз, участник группы «Ленинград» и «Ля Минор».

В частности, зрители увидят выступления звонаря, певчего и бывшего КВНщика из Троицкого собора г. Пскова Сергея Казямова, группы «РазноСолы», дуэта из состава группы «Белорыбица», воспитанников творческого клуба «Феникс» г. Печоры.

Начало концерта - в 19.30. Ссылки на трансляцию появятся в 19.00 в группе молодежного центра «Троицкий» во ВКонтакте.

Добавим, что концерты проводятся в рамках проекта «Добровольцы культуры Псков» вместе с печорским Творческим клубом «Феникс» и его руководителем Александром Бушуевым. Проект поддержан Фондом президентских грантов.