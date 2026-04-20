Пасхальный крестный ход на велосипедах прошел в Пскове

Пасхальный крестный ход на велосипедах состоялся в Пскове 19 апреля, в неделю Антипасхи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.

Фото здесь и далее: диакон Лев Савинов и Матвей Елисеев

Мероприятие организовано Миссионерским отделом Псковской епархии совместно с комитетом по физической культуре, спорту и делам молодежи города Пскова.

Православные псковичи проехали 21 километр по дорогам города, возвещая всем радостную весть о Воскресении Христовом.

Антипасха – первое воскресенье после Пасхи, служащее обновлением праздника Пасхи в 8-й день.