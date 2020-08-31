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Драгоценный опыт жизни: псковские волонтеры поделились впечатлениями от поездки в Херсонес

28.09.2020 20:44|ПсковКомментариев: 0


Фото здесь и далее предоставлены псковскими волонтерами-участниками проекта «Волонтеры наследия. Херсонес-2020»

Побывать в самом сердце Крымского полуострова, увидеть внутреннюю жизнь колыбели русского Православия и подружиться со сверстниками из всех уголков России – это бесценно! Так решили псковские ребята, отправившиеся в сентябре в Севастополь, где стартовал проект «Волонтеры наследия. Херсонес-2020».

Помнишь, как все начиналось

О волонтерской поездке в «Херсонес Таврический» ребята узнали от насельника Псково-Печерского монастыря отца Августина. Изначально должны были поехать еще в августе, но из-за вспышки короновируса поездку отложили на месяц.

В рамках волонтерского проекта планировалось 4 смены. Первые три смены были организованы для ребят иногородних, собранных по всем краям и закоулочкам нашей Родины (Москва, Санкт-Петербург, Тверь, Великий Новгород, Пермь, Астрахань, Чебоксары, Хабаровск). А четвертая смена, самая длительная, будет проходить только для тех молодых людей, кто проживает на территории Крыма.

В первую смену из Пскова отправилась группа в составе из десяти человек: один парень и девять девочек. Возраст варьируется от 20 до 30 лет. Кто-то еще учится, кто-то уже работает, а единственный парень Антон Пауков учится в семинарии при Псково-Печерском монастыре.

Проблем с дорогой не было, волонтерам оплатили билеты, организовали трансфер с железнодорожного вокзала до аэропорта и из аэропорта до Севастополя. Как часто бывает в дальних поездках, не обошлось без внештатных ситуаций. Впрочем, все закончилось благополучно: трое ребят за час с небольшим до окончания посадки в самолет отправились на такси поклониться мощам свт. Луки Крымского и попросить его благословения и молитв. Но успели вернуться минута в минуту, заставив понервничать своих «самых терпеливых и добрых организаторов».

Для псковичей волонтерский опыт не стал чем-то новым. «В прошлом году многие из нас участвовали в проекте «Родная Земля» на псковской земле, - рассказывает Антон. – Он проходил в нескольких точках области, где жили и принимали живое участие в жизни местного населения студенты Сретенской семинарии и молодежь из Москвы и Пскова».

Однако, по словам волонтеров, проект «Родная Земля» нацелен больше на людей, все события происходили в основном в целях религиозной и культурной миссий. А волонтеры наследия в Херсонесе занимались помощью археологам на раскопках. Что касается свободного времени, его наши ребята использовали для своего культурного обогащения и отдыха.

«Эта программа смогла удивительно сочетать в себе как труд, так и отдых, - говорят они. – При этом во время общего дела происходило знакомство друг с другом и более тесное общение, каждый мог почувствовать крепкое плечо рядом и взаимовыручку. После чего уже и совместные походы на экскурсии, в музеи, на прогулки и пляж были подкреплены именно этим фундаментом, который закладывался на раскопках».

От античности до современности

Главным делом всех волонтеров 1-й смены была помощь в освоении античной дороги IV – III вв. до н. э. Юноши в основном занимались тем, что разбивали стены из камня и земли, а потом выносили на тачках и ведрах эти же камни и землю за пределы дороги. Девушки занимались более «ювелирной» работой: очищали дорогу кисточками и совочками от оставшейся земли. Но были и такие девушки, которые наравне с молодыми людьми крушили стены, а это говорит о том, что труд здесь был и правда очень интересным и полезным для волонтеров.

Быт волонтеров был организован максимально комфортно. «Жили мы в домах на территории музея-заповедника Херсонес Таврический, где раньше был лагерь археологов, - делится Антон. – Всего 10 четырехкомнатных домиков. В каждом домике была общая душевая, холодильник, микроволновая печь. Расселили всех в основном по 2-3 человека в комнату. Кроме того, в лагере были стиральные машины, на улице устроены сушилки для белья, которое в Крыму очень быстро высыхает. Кормили 3 раза в день, еда была очень вкусная. На улице под навесом стоял кулер, где всегда можно было набрать горячей воды и попить чай. Рядом располагалась зона отдыха со столиками и удобными стульями. В свободное время можно было поиграть в настольные игры, а вечером посмотреть фильм на большом экране, т. к. под навесом могли поместиться разом все ребята, проживающие в лагере».

Свободное время молодые псковичи проводили разнообразно. Каждое утро старались встретить рассвет и искупаться, что придавало радости и энергии на весь день. После работ чаще всего ездили посмотреть те места, где еще ни разу не были, а после – просто гуляли по набережной Севастополя.

После ужина ребята часто собирались у костра и пели песни, а дядя Коля (волонтер – местный блюститель порядка) готовил для всех в углях картошку или делал гренки с салом.

«Кормили нас очень вкусно и сытно, а местный лимонад всегда был по душе, - вспоминают наши волонтеры. – И, конечно же, без мороженого местного и очень вкусного не проходила ни одна экскурсия. А в последний день был фуршет, где нас побаловали изысканными блюдами и напитками».

Ярких моментов, как говорят псковичи, было много. Это и севастопольский бал, который собрал очень много народа в воскресный день и подарил много радости людям, поездка на мыс Фиолент. Это и личные открытия во время поездок в Балаклаву, Бахчисарай, Ялту и Евпаторию. Это просто теплые ночи, которые не могли не радовать ребят с Северо-Запада, особенно поначалу.

Во время поездок по Севастополю, нашим волонтерам иногда удавалось поговорить с местными монахами или священнослужителями. «Они всегда старались сказать назидательное слово, помочь каждому, чувствовались отеческая любовь и забота», - отзываются об этих встречах ребята. Запомнились им и экскурсии по Севастополю – городу с богатой историей.

«Наш гид Татьяна сделала поездки по историческим местам просто незабываемыми, - говорит Антон. – Она очень любит Крым и готова была нам рассказывать про все, что только можно увидеть. Казалось, что просто нет такого вопроса, ответа на который бы она не знала. А потом устраивала небольшие опросы, что на самом деле помогало отложить в голове хоть какую-то часть от всей информации».

Жить и радоваться

В один голос ребята, побывавшие с волонтерской миссией в Херсонесе, говорят о том, что если бы представилась возможность еще съездить в подобную поездку, то, конечно, они бы с радостью поехали.

«Многие считают, что волонтёрство невыгодно и скептически относятся к якобы бесплатному труду, - объясняет Антон. - Но если посмотреть с другой стороны, то отдавать и помогать куда радостнее, чем думать только о себе, своих интересах, часто упирающихся лишь в материальную составляющую. А здесь тебе открывается глубина духовной радости! Ведь чем больше отдаешь, тем больше получаешь в ответ. Этот закон подтверждается словами из Священного Писания, а именно «блаженнее давать, нежели принимать» (Деян. 20:35).

Потому они смело советуют тем, кто еще раздумывает, ехать им или нет в волонтерские поездки: попробовать стоит! Просто иногда нужно рискнуть и испытать на опыте что-то новое, а потом уже делать выводы. Ведь чужое мнение является лишь выводом из своего личного опыта, не всегда безошибочного, или просто принятием чьего-либо опыта за чистую монету, уверены ребята. Но жизнь у нас одна и не стоит, чтобы она проходила мимо.

«Живи и действуй сегодня, пользуйся тем драгоценным временем, которое дано нам для радости, - считают они. - А радости нет там, где живешь только для себя. «Волонтеры культуры» и подобные проекты как раз и являются теми мероприятиями, которые направлены для блага людей, как тех, кто принимает помощь, так и тех, кто вкладывает свои силы в благое дело».

***

Они называют свое путешествие удивительным. Увлекательная работа с археологами в древнем городе, песни у костра, теплое море, старые храмы – весь этот блистающий мир Крыма надолго останется ярким солнечным воспоминанием в их судьбах. «Поездка подарила нам много новых знакомых друзей и радость общения друг с другом, дала нам драгоценный опыт жизни, - говорят они сегодня. - Теперь Севастополь навсегда останется в наших сердцах, как и многие люди, с которыми мы здесь познакомились».

Антон Пауков, Елена Никитина

Источник: Псковская Лента Новостей
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