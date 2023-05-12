Недвижимость

Сергей Степашин оценил скорость строительства дома для переселенцев в Пскове

Председатель попечительского совета публично-правовой компании «Фонд развития территорий», председатель Совета АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове» Сергей Степашин оценил скорость строительства дома для переселенцев на пересечении улиц Юности и Инженерной в Пскове в ходе посещения строительной площадки сегодня, 16 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Возведением дома на 198 квартир, куда въедут жители 50 аварийных домов, занимается группа компаний «ЛУГ». Новоселы получат ключи от квартир с полной отделкой. По графику сдача дома запланирована на сентябрь текущего года. На данный момент строители закончили возведение фасада всего здания, идут внутренние отделочные работы и подготовка к благоустройству территории.

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«Поскольку дом с полной отделкой, работы ещё достаточно много. Все коммуникации уже подвели, кроме электричества, но и это скоро решим»,– рассказал глава города Борис Елкин Сергею Степашину и губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову.

Борис Елкин добавил, что при текущих темпах подрядчика работы могут быть завершены раньше срока. Градоначальник уточнил, что рядом с домом в микрорайоне будет построена школа.

Сергей Степашин оценил строительство дома для переселенцев, отметив качество и скорость возведения: «В пример надо ставить. Таких примеров раз, два и обчёлся, и качество соответствующее».