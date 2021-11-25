Новости

Пороховые погреба осмотрел Сергей Степашин в Пскове

До реставрации Пороховые погреба в Пскове были полностью покрыты плесенью изнутри. Об этом генеральный директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове и Псковской области» Денис Василенко рассказал председателю попечительского совета публично-правовой компании «Фонд развития территорий», председателю Совета АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове» Сергею Степашину сегодня, 16 мая, передает корреспондент «МК в Пскове».

«Сложность заключалась в том, что здание с 2018 года простаивало, не использовалось и не отапливалось. На полу стояла вода!» - рассказал Денис Василенко.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников добавил, что проект реставрации объекта был подготовлен в конце прошлого года, а работы начались в феврале 2023-го. Завершить реставрацию планируется в конце этого года.

Специалисты приведут в порядок внутреннюю часть здания, обустроив вентиляцию и систему тёплых полов, и благоустроят территорию снаружи - положат брусчатку, проведут озеленение, устроят дренаж и отмостку.

Впоследствии здание будут использовать для проведения творческих мероприятий и организации мастерских. Также в планах реставраторов - открыть потайной ход на стену Кремля.

Добавим, на реставрацию Пороховых погребов и колокольни Троицкого собора из федерального бюджета суммарно было выделено 220 млн рублей.