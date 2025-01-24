Опубликован текст последнего видеообращения погибшего в зоне СВО псковского священника

Псковская епархия опубликовала текст последнего видеообращения клирика Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова Антония Савченко в Telegram.
Фото: Псковская епархия
12 мая иерей Антоний Савченко трагически погиб при исполнении пастырских обязанностей в зоне специальной военной операции.
В епархии отметили, что он, как сын военного, не понаслышке знавший жизнь защитников Родины, избрал себе другой путь – служения Богу, но Божий промысл соединил эти два пути, и отец Антоний до конца остался на своем посту служения Богу и Отечеству.
Последнее видеообращение иерея Антоний Савченко – это поздравление батюшкам, воинам и всех остальных с Днем Великой Победы. «В этом коротком слове – вся суть пастырского наставления: помнить о главном празднике страны, благодарить Бога, но главное – стремиться к победе внутренней, духовной, и достойно нести свое служение», - подчеркнули в епархии.
«Дорогие мои, родненькие! Христос Воскресе! <...> Особый день благодарности, радости и надежды. Я всем желаю, чтобы мы, каждый из нас одерживал победу над самим собой, чтобы боролся с грехом, боролся со всеми теми испытаниями, которые жизнь посылает каждому из нас. А также всем ребятам, чтобы <...> делали достойно свое дело, с высоко поднятой головой, во славу Божию, во славу нашего Отечества и на пользу. Христос Воскресе! Всех с праздником, с Днем Великой Победы!» - сказал Антоний Савченко.