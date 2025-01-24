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Опубликован текст последнего видеообращения погибшего в зоне СВО псковского священника

Псковская епархия опубликовала текст последнего видеообращения клирика Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова Антония Савченко в Telegram.

Фото: Псковская епархия

12 мая иерей Антоний Савченко трагически погиб при исполнении пастырских обязанностей в зоне специальной военной операции.

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В епархии отметили, что он, как сын военного, не понаслышке знавший жизнь защитников Родины, избрал себе другой путь – служения Богу, но Божий промысл соединил эти два пути, и отец Антоний до конца остался на своем посту служения Богу и Отечеству.

«Псковичи навсегда запомнят его лучистые глаза и добродушную улыбку, крепкие объятия, сердечность, внимательность, заботливость. Он помнил всех прихожан по именам и знал их проблемы. Не мог просто пройти мимо человека, а всегда останавливался, обнимал, расспрашивал о жизни, старался помочь и утешить. Жизнеутверждающее "Братья и сестры, Христос Воскресе! Отчего нам переживать, если Христос Воскрес!" – было его любимым приветствием, которое он говорил всегда радостно. Его оптимистичные проповеди пробуждали в людях самые лучшие чувства. Отец Антоний любил говорить, что мы счастливы тем, что с Богом и призваны молиться не только за тех, кто рядом, но и за тех, кто уже ушел от нас, но чьими стараниями мы живем теперь. Батюшка говорил, что мы стоим на плечах тех, кто жил до нас, а последующие будут стоять на наших, и от того, как мы проживем эту жизнь, зависит будущее последующих поколений, и что мы являемся связующей нитью русского народа, который всегда служил Богу и которого любит Бог», - отметили в Псковской епархии.

Последнее видеообращение иерея Антоний Савченко – это поздравление батюшкам, воинам и всех остальных с Днем Великой Победы. «В этом коротком слове – вся суть пастырского наставления: помнить о главном празднике страны, благодарить Бога, но главное – стремиться к победе внутренней, духовной, и достойно нести свое служение», - подчеркнули в епархии.

«Дорогие мои, родненькие! Христос Воскресе! <...> Особый день благодарности, радости и надежды. Я всем желаю, чтобы мы, каждый из нас одерживал победу над самим собой, чтобы боролся с грехом, боролся со всеми теми испытаниями, которые жизнь посылает каждому из нас. А также всем ребятам, чтобы <...> делали достойно свое дело, с высоко поднятой головой, во славу Божию, во славу нашего Отечества и на пользу. Христос Воскресе! Всех с праздником, с Днем Великой Победы!» - сказал Антоний Савченко.