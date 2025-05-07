В зоне СВО погиб клирик Троицкого собора Пскова Антоний Савченко

Погиб военный священник иерей Антоний Савченко, сообщается в Telegram-канале «Военный отдел Московского Патриархата».
Фото: Telegram-канал «Военный отдел Московского Патриархата»
Штатный военный священник иерей Антоний Савченко погиб при исполнении пастырских обязанностей в зоне специальной военной операции 12 мая в результате удара РСЗО HIMARS.
Почивший пастырь был настоятелем храма святого благоверного князя Димитрия Донского при воинской части №64044 и клириком Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова.
Отцу Антонию было 32 года.