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Митрополит Матфей: Видеопоздравление псковского духовенства с 9 мая облетело весь мир

Видеопоздравление псковского духовенства, исполнившего песню «День Победы» к 9 мая, разлетелось по всему миру. Об этом сообщил митрополит Псковский и Порховский Матфей в эфире программы «Собственной персоной» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Если взять Псково-Печерский монастырь и Псковскую епархию, то мы представлены во всех соцсетях. У Псково-Печерского монастыря порядка 200 тысяч подписчиков суммарно. Когда праздновалось 80-летие Победы, вы видели, как псковское духовенство поздравило жителей. Когда я впервые увидел смонтированное видео, это был первый час ночи, с 7 на 8 мая, все сошлось. Это поздравление облетело весь мир. Приходили комментарии из США, из Италии, Израиля, родственники друг другу пересылали. Мы постарались это максимально распространить через мессенджеры. У меня до сих пор просмотры растут. Хочется сказать, что церковь идет в ногу с обществом, она в авангарде», - сказал владыка.

Напомним, что ко Дню Победы хор духовенства Псковской епархии исполнил легендарную песню «День Победы».