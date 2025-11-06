В Пскове стартовали XXXIV Международные Рождественские образовательные чтения 

Региональный этап XXXIV Международных Рождественских образовательных чтений в Псковской епархии начался 9 декабря в большом зале Псковской областной филармонии, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН
Чтения пройдут до 13 декабря. Тема чтений «Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени».
На церемонии открытия Рождественских чтений в филармонии присутствовали митрополит Псковский и Порховский Матфей и первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.
В фойе филармонии прошел пресс-подход, посвященный работе чтений, и открытие выставки-форума «Радость Слова».
Также состоится пленарное заседание с панельной дискуссией, в которой примут участие митрополит Калужский и Боровский Климент, Егор Холмогоров, Виктор Николаев, Михаил Васильев, Андрей Медведев и Александр Егорцев. На Чтениях наградят победителей регионального этапа конкурса «За нравственный подвиг учителя».
Международные Рождественские образовательные чтения являются крупнейшим церковно-общественным форумом. Они представляют собой уникальное явление в сферах образования, культуры, социального служения, духовно-нравственного просвещения и патриотического воспитания. С 2002 года каждые Чтения получают название, отражающее их основную тематику. Председателем Рождественских чтений является Святейший Патриарх Кирилл.
Рождественские чтения ежегодно проводятся в два этапа. Региональный этап проходит в течение года во всех епархиях Русской православной церкви. Основной этап XXXIV Международных Рождественских чтений пройдет в Москве с 25 по 29 января 2026 года.
В чтениях примут участие преподаватели и студенты Псковского государственного университета и филиала университета ФСИН России, директора псковских школ, заведующие детских садов, а также педагоги образовательных учреждений и воскресных школ. В рамках тематических секций участники рассмотрят актуальные вопросы формирования личности и роль духовно-нравственного просвещения. Также будут обсуждаться подходы к включению в общество людей с нарушением интеллекта, особенности российской цивилизации и православные богослужебные традиции, состоится изучение форм взаимодействия церковной и государственной библиотечных систем и обсуждение проблем сохранения культурного наследия.
Утром работу чтений предварило принесение мощей великомученика Георгия Победоносца и божественная литургия, состоявшиеся в Свято-Троицком кафедральном соборе.