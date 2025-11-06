Церковь / Новости епархии

В Пскове стартовали XXXIV Международные Рождественские образовательные чтения

Региональный этап XXXIV Международных Рождественских образовательных чтений​ в Псковской епархии начался 9 декабря в большом зале Псковской областной филармонии, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

Чтения пройдут до 13 декабря. Тема чтений «Просвещение и нравственность: ​формирование личности и вызовы времени».

На церемонии открытия Рождественских чтений в филармонии присутствовали митрополит Псковский и Порховский Матфей и первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

В фойе филармонии прошел пресс-подход, посвященный работе чтений, и открытие выставки-форума «Радость Слова». ​

Также состоится пленарное заседание с панельной дискуссией, в которой примут участие митрополит Калужский и Боровский Климент, Егор Холмогоров, Виктор Николаев, Михаил Васильев, Андрей Медведев и Александр Егорцев. На Чтениях наградят победителей регионального этапа конкурса «За нравственный подвиг учителя». ​

​Международные Рождественские образовательные чтения являются крупнейшим церковно-общественным форумом. ​Они представляют собой уникальное явление в сферах образования, культуры, социального служения, духовно-нравственного просвещения и патриотического воспитания. ​С 2002 года каждые Чтения получают название, отражающее их основную тематику. ​Председателем Рождественских чтений является Святейший Патриарх Кирилл.

​Рождественские чтения ежегодно проводятся в два этапа. ​Региональный этап проходит в течение года во всех епархиях Русской православной церкви. ​Основной этап XXXIV Международных Рождественских чтений пройдет в Москве с 25 по 29 января 2026 года. ​

​В чтениях примут участие преподаватели и студенты Псковского государственного университета и филиала университета ФСИН России, директора псковских школ, заведующие детских садов, а также педагоги образовательных учреждений и воскресных школ. ​В рамках тематических секций участники рассмотрят актуальные вопросы формирования личности и роль духовно-нравственного просвещения. ​Также будут обсуждаться подходы к включению в общество людей с нарушением интеллекта, особенности российской цивилизации и православные богослужебные традиции, состоится изучение форм взаимодействия церковной и государственной библиотечных систем и обсуждение проблем сохранения культурного наследия.

​Утром работу чтений предварило принесение мощей великомученика Георгия Победоносца и божественная литургия, состоявшиеся в Свято-Троицком кафедральном соборе.