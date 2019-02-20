Культура

Бесплатно посмотреть мультфильмы смогут юные жители Псковской области в рамках работы детских киноклубов

Прошло больше года со дня начала работы детских киноклубов в районных кинозалах области. Киноклубы действуют в рамках проекта «Кинодетство.рф Платформа равных возможностей». В декабре 2018 года закончился 1 этап, и вот уже 7 марта стартует 2-й этап работы детских киноклубов в области.

Заведующий отделом кинопроката областной Театрально-концертной дирекции Евгений Левкович пояснил, что «Псковская область стала одной из первых, кто присоединился к этому проекту. Когда проект только задумывался, многие сомневались в его целесообразности, скептики не верили, что современным Детям будет интересно «Наше кино». Но чудо случилось! Сеансы востребованы, дети рады, родители довольны».

«Помимо тех целей и задач, которые призван решить проект, в Псковской области он получил яркую и очень нужную социальную направленность. Большинство показов анимационных программ осуществляется абсолютно бесплатно на некоммерческой основе для всех желающих по предварительной записи, так как количество мест в зале ограничено» - отметил Евгений Левкович.

По словам заведующего киноотделом ТКД, репертуар детских киноклубов в районах специально подобран для семейного досуга: отечественные мультфильмы, комедии, приключения для дошкольников, школьников и сопровождающих их родителей. Разумеется, и вне рамок работы киноклубов в репертуаре каждого кинозала региональной сети всегда имеются фильмы и мультфильмы, ориентированные на детскую аудиторию с соответствующим возрастным рейтингом, как отечественные новинки, так и зарубежные. «Это важно, потому как дети – наш самый преданный зритель, основная задача в том, чтобы не потерять зрителя, и мы заботимся о том, чтобы ребенку было всегда комфортно, интересно и весело при посещении кинотеатров», - заверил Евгений Левкович.

Добавим, что в Порхове, Пушкинских Горах, Дно, Новосокольниках и Острове постоянно работают киноклубы для детей. Сотрудники киноклубов уже провели более сотни киносеансов, 17 телемостов с кинематографистами и писателями, устроили четыре детских кинопанорамы, проводили мастер-классы и многое другое.

С программой работы детских киноклубов можно ознакомиться в кассах районных кинозалов областной киносети, а также в их группах в социальных сетях.

Напомним, что Театрально-концертная дирекция Псковской области оказывает услуги по организации проведения кинотеатральных показов в 8 районных центрах области: Дно, Невель, Опочка, Остров, Новосокольники, Пушкинские Горы, Порхов и Печоры.