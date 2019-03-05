Культура

В Приказной палате открывается выставка «Господин Псков»

Открытие археологической выставки «Господин Псков» состоится 21 марта в 16.00 в Приказной палате. Ювелирные изделия, изделия из кожи, металла, дерева расскажут об основных ремеслах и промыслах псковичей. Посетители выставки познакомятся с жизнью Псковской земли периода средневековья, во всем ее многообразии на примере почти тысячи единиц хранения из фондовых коллекций Псковского музея-заповедника. Также впервые в истории музея на выставке будут показаны предметы из дореволюционной и довоенной археологических коллекций, сообщается в официальной группе Псковского музея-заповедника в соцсетях.

Многие предметы будут экспонироваться впервые. Гости выставки узнают о деталях повседневной жизни псковичей, например, о том какие предметы гигиены они использовали, в какие игры играли. Предметы экспорта и импорта будут представлены как копиями в «лавке псковского купца», так и подлинными предметами, подчеркивающими особую роль Пскова как центра транзитной торговли и партнера городов, входивших в состав Ганзейского союза.



Отдельный комплекс вещей представляет Псков как зримое воплощение идеи города-воина с вечевым устройством, собственным летописанием, со своим Монетным двором - одним из трех на Руси. Личное боевое оружие князя Довмонта-Тимофея - меч XIII века - будет на выставке одним из главных экспонатов.

Выставка «Господин Псков» - это «рассказ» о городе-государстве с уникальным политическим устройством, о Псковской крепости как о мощном фортификационном сооружении своего времени, о духовном и самобытном культурном центре, игравшем особую роль в Русском государстве.