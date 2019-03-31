Культура

По меньшей мере 10 млн рублей требуется на реконструкцию Зеленого театра в Пскове

По меньшей мере 10 млн рублей требуется на реконструкцию Зеленого театра в Пскове. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов.

«Это очень болезненный объект для нас. Он, как и «Таблетка» в Летнем саду, был исключен из объема работ в рамках реконструкции улицы Свердлова. Из года в год МП «Городской парк культуры и отдыха им. А. С, Пушкина», на балансе которого находится Зеленый театр, предпринимает неимоверные усилия, чтобы привести его в порядок. Но сам, без финансовой помощи, он с этим не справится и не проведет необходимый объем реконструкции, чтобы объект стал более современным», - рассказал замглавы администрации Пскова.

По поручению губернатора Михаила Ведерникова мы подготовили смету расходов. Это минимальный объем работ, которые надо сделать. Цена вопроса - порядка 10 млн рублей. Ожидаем, что регион сможет найти дополнительное финансирование и выделить средства муниципалитету», - заключил Александр Коновалов.

Напомним, ранее начальник управления культуры Пскова Юрий Мартынов сообщил, что Зеленый театр планируется немного «подлатать» к Дню Победы.